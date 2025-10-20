En El Rímac, extorsionadores exigen a dueños de pollería 20 mil soles por cupos, un chantaje que incluye el pago inicial de esa suma más 5 mil soles mensuales, según revelan chats donde amenazan atacar a los trabajadores. La víctima, quien fue militar y reconoce el peligro de las armas mostradas en videos, contrató seguridad privada para su local familiar, aunque teme un ataque inminente que obligue a cerrar el negocio heredado.

Este caso enfrentó obstáculos legales, ya que la fiscal Miriam González archivó la primera denuncia por falta de pruebas, pese a existir múltiples llamadas y mensajes de extorsión dirigidos a repartidores y encargados. Actualmente, el afectado busca apoyo del coronel Juan Carlos Montufar de la División de Robos, esperando capturar a los delincuentes que sospecha podrían estar vinculados a algún proveedor del local.

