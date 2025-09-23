Una banda de extorsionadores que se hace llamar “Los Desa Nueva Generación” exige el pago de 30 soles por niño a padres de familia del colegio Ciro Alegría para permitir la fiesta de promoción de primaria. Este chantaje ha generado tal temor que el director del plantel decidió suspender las clases presenciales y cambiarlas por modalidad virtual, priorizando la integridad de los estudiantes.

Los criminales, quienes se comunicaron vía WhatsApp, amenazaron con “volar el local de eventos” y causar daños internos a los alumnos si no acceden al pago, el cual incluye una suma inicial de 1000 soles. La situación mantiene en vilo a las familias de los niños de 10 a 12 años, quienes inicialmente estaban dispuestos a denunciar pero ahora se retractaron por las amenazas de muerte recibidas como represalia.

