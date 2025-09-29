Extorsionadores incendian combi en Santa Anita y generan pánico vecinal, en un hecho que evidencia la creciente inseguridad en Lima Este. Según cámaras de seguridad, dos sujetos a bordo de una moto interceptaron el vehículo, y mientras uno de ellos lo roció con combustible, el otro lo prendió en llamas. Este ataque se relaciona con el cobro de cupos de 30 soles diarios, una práctica que viene afectando al transporte público desde hace meses.

La víctima, que ha denunciado extorsiones constantes, asegura que seguirá trabajando, aunque continúe pagando el cupo por temor a represalias contra su familia, lo que refleja la falta de protección estatal frente al crimen y la necesidad de un estado de emergencia. El caso ha provocado alarma entre los vecinos, quienes advierten que estos ataques podrían repetirse si no se refuerzan las medidas de seguridad en la zona.

