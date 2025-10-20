Los extorsionadores lanzan nuevas amenazas a transportistas del Cono Sur, un hecho que escaló tras el asesinato de Yorbel Salazar Romero, conductor atacado en su ruta hacia los balnearios, lo que generó terror en choferes y cobradores. El clan del Norte, que se atribuye el crimen, circula videos y audios con advertencias macabras, exigiendo pagos a cambio de “protección”, una situación que paraliza servicios desde José Gálvez hasta San Bartolo.

Esta violencia provocó protestas masivas, donde transportistas cerraron rutas claves por horas, exigiendo justicia y seguridad inmediata para poder trabajar. Durante las manifestaciones, ocho trabajadores fueron intervenidos por disturbios, evidenciando la tensión entre la demanda de protección y la respuesta de las autoridades, quienes enfrentan reclamos por la lentitud en las denuncias.

