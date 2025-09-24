Un grupo de extorsionadores prendió fuego a una combi que se encontraba estacionada, en un presunto acto de retaliación por el no pago de “cupos”. El hecho fue alertado por vecinos del sector mediante mensajes de WhatsApp a TV Noticias, quienes reportaron el incendio cuando la unidad no prestaba servicio. Los bomberos acudieron al lugar para controlar el siniestro, mientras que la Policía cerró el perímetro para iniciar las diligencias correspondientes en la escena del crimen, en el Cercado de Lima.

Vea también: Choferes de la empresa de buses ‘Santa Catalina’ no salen a trabajar tras ataque armado contra un colega

La unidad siniestrada cubría la ruta de la Avenida Colonial, donde recientemente se había incrementado el pasaje en 50 céntimos debido a las extorsiones. Este ajuste tarifario, que afecta directamente a los usuarios del transporte público, refleja la presión que ejercen los grupos delictivos sobre los transportistas. El caso evidencia cómo el cobro de cupos, una práctica delictiva que se expande en Lima, deriva en ataques violentos que ponen en riesgo la seguridad ciudadana y la propiedad.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO