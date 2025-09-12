Extorsionadores incendiaron una combi, enviando un mensaje al propietario que se negó a pagar el “cupo” que le exigían. El ataque ocurrió alrededor de las doce de la noche, cuando los delincuentes redujeron a cenizas la fuente de trabajo de este transportista honrado frente a su propia casa. La familia había recibido meses antes un mensaje textual con la amenaza: “se van a alinear si o si o comienzo a matarlos”.

Las víctimas, que ya viven aterrorizadas, interpusieron la denuncia correspondiente en la Comisaría de Salamanca para que se investigue a los responsables. Estos hechos revelan cómo las organizaciones criminales castigan con violencia a quienes se resisten a sus exigencias ilegales.

