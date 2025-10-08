Extorsionadores quemaron mototaxis en San Martín de Porres para exigir el cobro de cupos, atacando dos unidades de un padre de familia que vive al día. Un sujeto encapuchado roció querosene sobre los vehículos alrededor de la 1:30 a.m., lo que generó un incendio que también dañó la fachada del edificio donde residen el dueño y otros inquilinos. Los criminales dejaron una nota con un número telefónico, la cual fue encontrada por una vecina que presenció el ataque y la entregó a la policía.

La víctima, cuya identidad se protege por seguridad, revela que no había recibido amenazas previas y que esta es la primera vez que sufre un ataque directo. El hombre, quien alquila estas mototaxis para mantener a sus cinco hijos, se queda prácticamente sin su herramienta de trabajo y sin capacidad para reponer los vehículos perdidos.

