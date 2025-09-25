Extorsionadores quemaron una combi en la avenida Enrique Meiggs mientras los vecinos dormían, en un aparente ataque por negarse al pago de “cupos” que ha encendido las alarmas sobre una guerra de bandas criminales. El incendio, que inició con el estallido de las llantas y se propagó rápidamente por toda la unidad, obligó a la intervención de los bomberos, quienes lograron controlar las llamas después de que vecinos alertaran por la madrugada. Según la información policial preliminar, los delincuentes aprovecharon que el vehículo había sido dejado en la vía debido a una falla mecánica y que el chofer no se encontraba en el lugar para prenderle fuego intencionalmente.

Transportistas de la zona confirmaron que existiría un conflicto entre bandas que exigen el pago de cupos, revelando que, desde hace tiempo, venían pagando 5 soles diarios a una de estas organizaciones para poder trabajar. Incluso, mencionaron la existencia de un video de amenaza dirigido a los conductores que se resisten a acatar las extorsiones.

