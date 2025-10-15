Los extorsionadores vuelven a la carga y siembran el terror en SMP, luego de una madrugada violenta con dos ataques casi simultáneos. En San Germán, sujetos en moto dispararon contra un conocido gimnasio de la zona, donde se encontraron al menos seis impactos de bala y casquillos abandonados, lo que evidencia una acción dirigida.

Casi al mismo tiempo, en Condevilla, otro grupo detonó un artefacto explosivo en un local del jirón Augusto Aguirre, un ataque que incluyó un mensaje de amenaza y buscó aterrorizar a los vecinos. Estos hechos ocurren pese al reciente anuncio de las autoridades sobre un “plan cerco”, lo que genera alarma sobre la efectividad de las estrategias de seguridad en el distrito.

