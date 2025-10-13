El líder gremial Daniel Hermoza alerta que la extorsión ha provocado el cierre de aproximadamente el 12% de los negocios a nivel nacional, una cifra que se ha multiplicado de forma alarmante en los últimos años. Este flagelo no solo afecta a las empresas, pues los dueños se convierten en objetivos directos de la delincuencia, lo que ha forzado a muchas familias a migrar de distrito o incluso fuera del país en busca de seguridad.

Vea también: Incendio se registra en almacén ubicado en la cuadra 13 del jr. Miroquesada, en Cercado de Lima

Hermoza cuestiona la estrategia de seguridad actual, al señalar que la gran inversión en cámaras de vigilancia no ha disuadido a los criminales. Sostiene que el error radica en confiar solo en la tecnología, mientras la presencia policial preventiva en las calles sigue siendo insuficiente, un vacío que los delincuentes aprovechan para actuar con impunidad y paralizar el comercio.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO