Las extorsiones en el Perú no paran y han llevado a los usuarios a identificar los asientos más peligrosos en el transporte público para minimizar riesgos. Los pasajeros consideran que ubicarse atrás ofrece mayor seguridad, mientras que los puestos del copiloto y tras el chofer son los de mayor exposición. Esta percepción, que se ha viralizado entre los usuarios aunque no cuenta con respaldo oficial, refleja cómo la ciudadanía desarrolla estrategias de supervivencia ante la inoperancia estatal frente al crimen organizado.

Sin embargo, muchos reconocen que ninguna zona garantiza protección total contra balaceras o ataques improvisados. Los limeños viajan con angustia creciente, pues cada trayecto se convierte en un cálculo de probabilidades de supervivencia. Esta situación ha generado solidaridad con las protestas de transportistas, quienes exigen operativos reales que devuelvan la paz a las calles y permitan que el viajar no sea un acto de valentía cotidiana.

