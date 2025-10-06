Jorge Ticona, extrabajador de banco con daño cerebral, sobrevive a la espera de una pensión que el Estado le adeuda desde hace más de 30 años, tras sufrir un brutal asalto en su centro laboral en 1991 que lo dejó con secuelas. Su esposa, María Cano, ha librado una batalla legal que cuenta con una resolución de la PCM del 2001 y dos sentencias judiciales firmes que ordenan el pago, las cuales el Banco de la Nación ha impugnado sistemáticamente, judicializando el caso hasta llevarlo al Tribunal Constitucional. El agraviado, quien hoy tiene 77 años, padece un severo deterioro cognitivo que le impide realizar acciones básicas y mantiene una actitud huraña y agresiva, incluso con su propia familia, como consecuencia del trauma cerebral que sufrió durante el robo.

Vea también: Tres mujeres clave en la traición que llevaron a la captura del “Monstruo”

La situación se ha tornado crítica para la familia, ya que María Cano, ahora con síntomas de leucemia, teme fallecer sin que su esposo y sus hijos tengan el sustento que esta pensión representa, un beneficio que por ley le corresponde por haber quedado inválido a causa de un accidente en comisión de servicios. El conflicto se agravó cuando, en una peritaje posterior, se cambió arbitrariamente el régimen previsional de Ticona de privado a público, argumentando el Banco que esto le imposibilita realizar el pago, una maniobra que la familia denuncia como una violación a la cosa juzgada.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO