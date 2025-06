Varios extrabajadores de la orquesta de Pamela Franco han salido al frente para exponer los problemas internos que atraviesa la agrupación, tras confirmarse la renuncia de varios músicos y parte del staff técnico.

Algunos han denunciado públicamente su malestar por la falta de comunicación y el incumplimiento de pagos por parte de la cantante, lo que ha encendido las alarmas sobre la crisis que estaría atravesando el proyecto musical de la exintegrante de Alma Bella.

Uno de los testimonios más contundentes fue el de Elvis Chamorro, exmiembro del staff, quien aseguró que Franco nunca mostró cercanía con el equipo: “Ella nunca nos hablaba, no nos decía: ‘Chicos, ¿cómo están? ¿Están bien sus pagos? ¿Están mal sus pagos?’ (…) Viajaba toda la orquesta y los del staff estábamos abandonados a un lado, como que no importábamos”, señaló en declaraciones recogidas por medios locales.

Por su parte, la periodista Norka comentó al diario Trome que la cantante no estaría cumpliendo con el pago completo de los músicos, debido a la baja demanda de presentaciones: “Me cuentan mis fuentes que en el último show les dio medio bolo, o sea, el pago no fue completo porque ya no tiene la misma cantidad de eventos, no tiene cómo solventar sus gastos”, expresó.

