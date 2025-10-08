Un extranjero robaba bicicletas en Surco hasta que los serenos lo capturaron en flagrancia, frustrando su último intento delictivo en la estación Ayacucho del Metro de Lima. El individuo, identificado como el venezolano Omar Abrián Ruiz Sánchez de 49 años, manipulaba la cadena de una bicicleta cuando las cámaras de la central de monitoreo detectaron sus movimientos sospechosos.

Al percatarse de la presencia de los serenos, el sujeto corrió despavorido y trató de ocultarse bajo un automóvil estacionado, creyendo erróneamente que podría evadir la captura. Este caso exitoso demuestra la efectividad del sistema de videovigilancia de Surco, que según las autoridades ha contribuido a reducir la delincuencia en 29% en el distrito mediante la respuesta inmediata ante actos delictivos.

