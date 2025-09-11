Extranjeros en Surquillo ‘pecharon’ a policías durante una intervención, en un acto de abierta insolencia que escaló hasta un intento de homicidio. Aunque los efectivos, quienes tenían sus armas desenfundadas, intentaron controlar la situación, uno de los individuos buscó acuchillarlos, lo que forzó una respuesta inmediata con un disparo de advertencia.

Este hecho, que ocurrió en la Av. Paseo de la República a la altura de Angamos, evidencia los riesgos constantes que enfrentan los agentes. La tensa confrontación, que incluyó el insólito intento de llevarse el patrullero, subraya la peligrosa osadía con la que actuaron los sujetos. Lejos de acatar las órdenes, su reacción violenta no solo puso en grave riesgo la integridad de los uniformados, sino que demostró un total desacato a la autoridad, la cual debe ser respetada en todo momento.

