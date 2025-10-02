La relación de Ezio Oliva y Karen Schwarz quedó en el ojo de la tormenta luego de que en el programa Chimi Churri se lanzara un polémico rumor sobre una presunta infidelidad del cantante.

Vea también: Karen Schwarz y Ezio Oliva pasan el peor momento de su vida por crítico estado de salud de su hija

Todo empezó cuando la tiktoker de espectáculos conocida como La Vitteri aseguró que una de sus fuentes le comentó que un artista peruano de pop, casado y con familia, habría sido visto en coqueteos con otra mujer durante uno de sus viajes.

“Tengo un chisme, no puedo decir todavía el nombre de la persona, pero lo voy a lanzar. Me contaron que hay un cantante que siempre se va a Europa, que tiene familia y una de mis fuentes lo habría visto en pseudo coqueteos con otra persona que no sería su actual pareja”, expresó la creadora de contenido.

Vea también: Karen Schwarz y Ezio Oliva cuentan cómo pasaron Año Nuevo en un hotel tras la cancelación de su vuelo

¿Ezio Oliva estuvo con otra mujer?

Ante estas declaraciones, fue Christian Bayro quien se animó a lanzar un nombre: el de Ezio Oliva, sugiriendo que podría tratarse de él: “Puede ser Ezio porque yo había escuchado ese rumorcito hace algunos días, algo así estaban comentando, pero no es nada oficial ¿será cierto eso o no será cierto?”, comentó.

En tanto, su compañero Fernando León también respaldó la sospecha, asegurando que ese comentario ya rondaba desde hace varios días, lo que terminó encendiendo aún más las especulaciones sobre la pareja.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO