Fabianne Hayashida se pronunció sobre los últimos escándalos en los que se ha visto envuelta Macarena Vélez desde que comenzó su relación con Juan Ichazo, el ex de Johana Cubillas, y le recomendó tener mucho cuidado con las personas que deja entrar a su vida.

“Macarena es una persona encantadora, de gran nobleza, dulzura y tengo un profundo cariño por ella. Aunque en este momento nos encontramos algo distanciadas, quiero expresar que, si bien respeto sus decisiones, tengo algunas reservas acerca de la relación que mantiene”, declaró Fabianne Hayashida a Trome.

Asimismo, le aconsejó cuidar su círculo cercano. “Que elija cuidadosamente las amistades que la rodean en esta etapa, así como también que reciba buenos consejos, que esté rodeada de buenas personas, que la quieran y que realmente la valoren”, agregó.

¿Macarena Vélez se metió en la relación de Johana Cubillas?

La ex chica reality descartó haber sido la tercera en discordia en la relación de Johana Cubillas y Juan Ichazo, por su parte el ex de la ‘Nena’ aclaró que su separación fue en diciembre y que recién conoció a Macarena Vélez en febrero.

En tanto, la excombatiente prefirió no opinar sobre la ex de Juan Ichazo. “La verdad sé quién es (…) respeto mucho lo que pueda decir, pero no quiero entrar en su juego y no soy nadie para juzgar”, declaró Macarena Vélez.

