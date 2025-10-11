La reconocida actriz estadounidense Diane Keaton falleció a los 79 años, según confirmaron medios internacionales este sábado. Ganadora del premio Oscar por su inolvidable papel en Annie Hall (1977), Keaton fue una figura clave en el cine de las últimas décadas, destacando tanto por su talento actoral como por su estilo único dentro y fuera de la pantalla.

A lo largo de su carrera, Diane Keaton protagonizó numerosas películas emblemáticas, muchas de ellas en colaboración con Woody Allen, consolidándose como una referente del cine de autor y de la comedia romántica inteligente. Su interpretación en Annie Hall no solo le valió el mayor reconocimiento de la Academia, sino que también marcó un antes y un después en la forma de representar personajes femeninos complejos y auténticos en Hollywood.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre la causa de su muerte. Sin embargo, la noticia ha generado una ola de homenajes y mensajes de admiración por parte de colegas, cineastas y fanáticos alrededor del mundo. Su legado, tanto artístico como cultural, perdurará como un símbolo de originalidad, talento y carácter en la historia del cine.

