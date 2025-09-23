El arte peruano está de luto. El primer actor nacional Hernán Romero partió a la eternidad a los 83 años, dejando un legado imborrable en el teatro, el cine y la televisión. La noticia fue confirmada por su hija, Patricia Romero Figueroa, a través de un sentido mensaje.

“Queridos amigos, con mucha tristeza tengo que compartir con ustedes que mi magnífico padre nos ha dejado. Han sido días durísimos en los que ha luchado como el guerrero que siempre fue”, expresó.

Aunque aún no se conocen detalles de las exequias, Patricia adelantó que informará oportunamente para que colegas, amigos y admiradores puedan darle el último adiós.

Romero, con una trayectoria de décadas en la actuación, siempre defendió que en el mundo del arte “no hay papel chico”. Su carrera estuvo marcada por la versatilidad y el compromiso, compartiendo escenario con figuras de la talla de Saby Kamalich y manteniendo una entrañable amistad con Ricardo Blume.

En 2023, sufrió una caída que comprometió su columna vertebral, pero aun así se dio tiempo para asistir al Festival de Cine el año pasado, hecho que fue celebrado por sus colegas y seguidores.

Años atrás, el propio Romero reflexionaba sobre su vida y legado: “De todo lo que ha pasado en mi vida, muy satisfecho de todo lo que he hecho, feliz de tener la edad que tengo y espero continuar dando la lata por mucho tiempo”.

Con su partida, se cierra un capítulo brillante de la historia de la actuación peruana, pero queda viva su influencia en las nuevas generaciones, a las que siempre alentó y con quienes disfrutaba compartir escenario.

Hernán Romero será recordado como un maestro, un sabio y un referente artístico, cuyo talento y pasión mantuvieron vital a la escena nacional durante décadas.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO