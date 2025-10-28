La reconocida conductora y ex reina de belleza Maju Mantilla enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida: el fallecimiento de su madre, Elvia García Linares, a los 75 años de edad. La noticia fue confirmada por familiares el pasado 27 de octubre, y desde entonces, diversas personalidades del medio han expresado su solidaridad con expresentadora de televisión.

Aunque no se han revelado las causas del deceso, se sabe que los restos de doña Elvia están siendo velados en Miraflores, en una ceremonia íntima rodeada de seres queridos. Maju, visiblemente afectada, ha compartido mensajes de agradecimiento por el apoyo recibido y por el legado de amor que deja su madre.

El legado de una madre ejemplar

Elvia García Linares fue una figura clave en la vida de Maju Mantilla, acompañándola desde sus primeros pasos en la televisión hasta su coronación como Miss Mundo 2004. En varias entrevistas, Maju destacó el papel de su madre como pilar emocional, guía espiritual y ejemplo de fortaleza.

Luego del velatorio, los restos de Elvia García Linares serán conducidos al Camposanto MAPFRE de Huachipa, ubicado en el sector este de Lima, donde se realizará la ceremonia de sepultura que dará inicio a su descanso eterno.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO