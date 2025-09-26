La artista conocida como ‘Muñequita Flor de Bolivia’ falleció en un trágico accidente ocurrido en la Vía Interoceánica, específicamente en el tramo carretero que conecta las regiones de Puno y Moquegua, donde se registró un triple choque con un saldo mortal de 14 personas. La agrupación musical, representante de la nueva tendencia en Bolivia, se desplazaba hacia Perú para realizar una presentación artística cuando el siniestro truncó su viaje, según confirmó la hermana de la cantante a través de declaraciones a la prensa.

Las víctimas, entre las que se encontraban familiares directos de los músicos, fueron identificadas en la morgue correspondiente, mientras las autoridades policiales iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del mortal accidente. Este hecho enluta profundamente al mundo de la música folclórica boliviana, que pierde a uno de sus exponentes más prometedores en un suceso que evidencia los riesgos de la red vial interoceánica. La noticia ha generado una ola de condolencias en redes sociales desde ambos lados de la frontera.

