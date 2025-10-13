Lucy Bacigalupo utilizó sus redes sociales para anunciar el sensible fallecimiento de su padre, Daniel Bacigalupo. La actriz compartió varias fotografías en su cuenta de Facebook y le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

“Dios mío, en tus manos pongo el alma de mi querido padre Daniel Bacigalupo. Perdona todos sus pecados, fortalece su espíritu dale descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Dios mío te doy gracias por el tiempo compartido, confío en tu amor y te pido perdón por si en algún momento me equivoque. Que tu luz lo guíe, acógelo en tu reino señor mío, padre mío, amén”, escribió.

La actriz también compartió, en su cuenta de Instagram, imágenes del velatorio de su padre, que viene realizó hoy en el Cementerio Británico del Callao de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. “Adiós, pa. Fuiste para mí un padre amoroso y consentidor, mis mejores recuerdos de infancia. Siempre te dije que te quería mucho”, publicó en sus historias.

Lucy Bacigalupo recibió el pésame de sus amigos, familiares y seguidores en redes sociales. “Descanse en paz, don Pochito Bacigalupo. Mi más sentido pésame, ojitos. Al igual que para Jorgito, Andrea y Fabricio, que siempre estuvieron a su lado. Te abrazo a la distancia en estos momentos difíciles, hermanita querida. Brille la luz perpetua para tu amado padre, se lleva con él la satisfacción de haber tenido a la mejor hija del mundo. Te quiero mucho”, le escribió Daysi Ontaneda.

