Una pareja fue amenazada de muerte y robada por sujetos que se hicieron pasar por efectivos policiales durante un falso operativo en Juliaca. El hecho ocurrió en la madrugada del martes, cuando las víctimas llegaban a su domicilio y fueron interceptadas por ocho individuos que vestían indumentaria oficial y portaban armas de largo alcance. La mujer logró refugiarse dentro de la vivienda, mientras que el hombre fue capturado y reducido contra una pared.

Los delincuentes, quienes actuaron con una precisión que alarmó a los moradores, registraron el vehículo de la pareja en busca de objetos de valor. La banda huyó en dos camionetas blancas al percatarse de que los verdaderos policías se acercaban al lugar del confuso incidente. Las autoridades de Juliaca confirmaron que ya cuentan con las imágenes de las cámaras de seguridad, las cuales serán vitales para la identificación de los implicados. No se descarta que algunos de los asaltantes tengan conexiones dentro de la institución policial.

