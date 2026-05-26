Un video grabado por una familia en Colombia se volvió viral en redes sociales luego de mostrar un supuesto objeto volador no identificado (ovni) desplazándose en el cielo a plena luz del día. Las imágenes, difundidas el 24 de mayo, rápidamente generaron debate entre quienes creen que se trataría de un fenómeno extraño y quienes sostienen que solo era un globo o un dron.

La grabación, de aproximadamente 53 segundos, muestra a varias personas observando un pequeño objeto brillante suspendido en el cielo mientras reaccionan con asombro desde una ventana. Incluso, una persona aparece rezando. “Gracias por su presencia”, se le escucha decir a la mujer que está grabando.

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Las imágenes rápidamente acumularon miles de reproducciones en plataformas como X, TikTok, Facebook e Instagram. Mientras algunos internautas aseguran que el supuesto ovni tenía movimientos “extraños”, otros atribuyen las imágenes a la inteligencia artificial.

Sin embargo, también hay quienes defendieron la autenticidad del supuesto avistamiento y afirmaron sentirse impresionados por el brillo y el comportamiento del objeto. Algunos usuarios señalaron que el fenómeno les parecía “demasiado raro” para tratarse de algo convencional.

Sospechan que sería un globo metálico

Aunque no existe una explicación oficial sobre el origen del objeto, una de las teorías más repetidas en redes sociales apunta a que podría tratarse de un globo metálico o solar, similares a los que suelen utilizarse en celebraciones.

“¿Cuál ovni? Estos son globos fabricados en Colombia, Medellín”, “paranoicos”, “no es nada paranormal”, “nunca han visto un globo solar, muy común en el país”, “los ovnis siempre aparecen grabados en 144p”, fueron algunos comentarios.

Debate sobre ovnis vuelve tendencia

El caso volvió a despertar el interés de miles de usuarios por los fenómenos aéreos no identificados. En los últimos años, este tipo de videos se ha convertido en tendencia frecuente en redes sociales, especialmente cuando muestran reacciones humanas de sorpresa o temor.

Aunque muchos de estos registros terminan teniendo explicaciones relacionadas con drones, globos o efectos ópticos, el tema continúa generando curiosidad y teorías entre quienes creen en la posibilidad de vida extraterrestre.

Mientras algunos usuarios exigen pruebas más claras y análisis técnicos, otros continúan compartiendo el video como un supuesto avistamiento auténtico. Por ahora, el clip sigue acumulando reproducciones y comentarios, en medio del debate sobre qué fue realmente lo que apareció en el cielo colombiano.