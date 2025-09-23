La familia de una menor de tan solo 11 años, quien fue captada por un depravado a través del videojuego Free Fire, exige mayor celeridad y acción a la Policía Nacional para encontrar a la niña. La abuela de la desaparecida revela con indignación que las autoridades inicialmente les solicitaron esperar 72 horas para iniciar la búsqueda, a pesar del altísimo riesgo.

El presunto captor, identificado como Jonathan Laynes Moncada de 39 años, habría contactado a la víctima haciéndose pasar por un niño de 12 para convencerla de salir a jugar, tal como se observa en cámaras de seguridad donde aparecen tomados de la mano. La situación es aún más alarmante porque la familia del sospechoso, quien supuestamente sufre de problemas mentales y adicciones, confesó que este estuvo preso una década en otro país por el delito de violación. Según estos testimonios, el individuo habría intentado agredir incluso a una prima, lo que llevó a su expulsión del hogar familiar en el Rímac.

