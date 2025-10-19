La familia de Truko pide explicaciones por la presencia de un policía armado en una marcha pacífica, un cuestionamiento que apunta al corazón del operativo de seguridad. Los padres del artista, quienes ignoraban que sus hijos participaban en la movilización, exigen saber por qué el suboficial Luis Magallanes portaba un arma letal, ya que la directiva oficial prohibía ese equipamiento, lo que genera dudas sobre el control interno de la institución. Esta demanda de transparencia se intensifica porque el hecho truncó no solo una vida, sino un proyecto cultural familiar que promovía el hip hop como herramienta de cambio social.

El fatal desenlace ocurrió cuando el agente, siendo perseguido por una turba, efectuó disparos que impactaron mortalmente en el músico. Su hermano menor, Fabio, fue testigo directo y quien intentó salvarle la vida practicándole RCP, un recuerdo traumático que ahora une a la familia en su búsqueda de justicia. La muerte de Mauricio ‘Truko’ Ruiz no solo deja en evidencia los protocolos fallidos, sino que también convierte en huérfano a un niño de 10 años, sumiendo a toda una familia en un dolor que clama por respuestas concretas y no solo condolencias.

