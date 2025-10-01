Una familia ofrece 5 mil soles para encontrar a su perrita ‘Federica’, confesando que “todos hemos bajado de peso de tristeza” durante los tres meses que lleva desaparecida en el distrito de San Miguel. La recompensa representa un último esfuerzo por obtener información concreta sobre el paradero de la can, que describen como de tamaño pequeño y posiblemente acogida por alguien que desconoce su historia.

Romina, su dueña, relata cómo han agotado todos los métodos convencionales, incluyendo revisión de cámaras de seguridad y uso de drones en la costanera de Maranguita, donde se registró la última visualización de la mascota. La angustia los ha llevado a explorar técnicas alternativas como el reiki y la comunicación animal, métodos que les dan esperanza al percibir que Federica sigue con vida aunque permanece en un hogar desconocido.

