Una abuelita acudió desesperada a la sede central de la Dirincri para reportar la desaparición de su nieto Fabián, un joven de 15 años cuyo paradero se desconoce desde hace varios días. La desaparición ocurrió en el distrito de Carabayllo, después de que el adolescente saliera de su vivienda por la ventana, según el relato de su familia. La señora , visiblemente afectada, hizo un emotivo llamado público, rogando por su regreso sano y salvo, ya que el joven requiere de medicación específica que no puede tomar por sí mismo.

Fabián, quien tiene una estatura aproximada de 1.80 metros y contextura delgada, fue visto por última vez vistiendo un polo azul blanco y su buzo azul del colegio. Su abuela manifestó su preocupación ante la posibilidad de que su ausencia esté relacionada con su interés en videojuegos, aunque aclaró que solo solía usar su celular para ello. Las autoridades y la familia solicitan a la ciudadanía cualquier información que permita localizarlo, para lo cual han habilitado el número telefónico 951083332, con la esperanza de dar pronto con su paradero.

