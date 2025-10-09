La familia pide desesperadamente ayuda por el joven ahogado Carlos Lupuche en la playa León Dormido, donde el surfista de 22 años fue arrastrado por una fuerte corriente el pasado domingo al mediodía. El joven, que poseía experiencia en natación y surf, no pudo contra la fuerza de la naturaleza durante una acampada con amigos, quienes grabaron un video horas antes mostrándose felices y sin presagiar la tragedia.

Vea también: Agrupaciones se solidarizan con Agua Marina tras atentado: “¡Basta ya!”

Víctor, hermano de la víctima, revela con angustia que el auxilio llegó tres horas después del accidente, pues las autoridades alegaron que “por ser domingo” no podían iniciar la búsqueda inmediata, una justificación que ha generado indignación. Cuatro días después, la búsqueda se mantiene con recursos mínimos: solo una moto acuática y un dron que opera una hora diaria, mientras el padre permanece en la playa para evitar que archiven el caso.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO