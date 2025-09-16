La familia de Jesús Guarotto clama justicia tras ser atropellado por un vehículo cuyo conductor aparecía mareado en videos pero salió negativo en dosaje etílico. El presunto responsable, identificado como John Click Campos de 24 años, habría manejado a excesiva velocidad en Santa Clara según testigos y grabaciones de seguridad.

Los familiares exhiben documentos que prueban contradicciones en las pruebas de alcoholemia, donde inicialmente resultó positivo mientras el dosaje oficial marcó 0.0 g de alcohol. La situación se complica por el historial del conductor, quien tendría antecedentes policiales previos por accidentes en estado de ebriedad. El caso, empañado por denuncias de amenazas para eliminar videos del accidente, evidencia presuntas manipulaciones para favorecer al presunto responsable.

