Familiares de las 17 víctimas fatales exigen justicia a la empresa Civa tras un año del accidente en la ruta Lima-Ayacucho, donde el chofer admitió haberse dormido lo que causó el despiste y la volcadura del bus. Entre los fallecidos se encontró el ex contralor Edgar Alarcón, cuya hija denuncia que la empresa nunca se hizo responsable de los gastos de sepelio ni ofreció disculpas o compensaciones a los deudos. La empresa, lejos de asumir su responsabilidad solidaria, ha evadido sistemáticamente las citaciones judiciales para conciliar y solo ha realizado pagos parciales de gastos médicos bajo presión legal.

La situación es aún más crítica para los sobrevivientes como Nathalie Granados, una médica cirujana que sufrió múltiples fracturas y requiere operaciones urgentes que podrían evitar su cuadriplejia, pero cuya familia ha tenido que costear todo su tratamiento. Pese a que el fiscal solicitó 7 años de prisión preventiva para el conductor, el juez a cargo del caso en Huamanga evalúa dictar una medida benigna e incluso liberarlo.

