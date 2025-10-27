Familiares y amigos dan el último adiós a la mujer asesinada por un marino que confesó el crimen, durante un funeral cargado de dolor en el cementerio de Oquendo.

Crystal Mendoza fue víctima de feminicidio en un hotel del Callao, donde su pareja, un efectivo naval detenido, admitió haber acabado con su vida.

La madre de la joven apenas podía caminar mientras portaba flores blancas, una escena que refleja el vacío irreparable que deja la violencia de género.

El agresor, quien declaró no recordar qué pasó por su mente durante el ataque, enfrenta ahora la exigencia familiar de máxima sanción penal por este horrendo hecho.

