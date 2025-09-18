Familias peruanas optan por animales exóticos y expertos enseñan cómo cuidarlos en el Parque de las Leyendas de San Miguel. En la exhibición se presentan serpientes de maíz y geckos leopardo, especies que requieren un ambiente espacioso y temperaturas adecuadas, lo que demuestra que no todos los hogares pueden ofrecer las condiciones necesarias.

Los cuidadores resaltan que estas mascotas consumen crías de ratón y que su alimentación debe manejarse con responsabilidad, pues un mal cuidado puede afectar su salud. La creciente demanda de animales exóticos, advierten, obliga a educar a los visitantes sobre la importancia de la tenencia responsable.

