Un famoso cantante del Callao fue asesinado en una barbería de la cuadra 4 de Sáenz Peña mientras se teñía el cabello, recibiendo una ráfaga de disparos fulminantes. Franco Ganoza Espinoza, intérprete de 20 años del género urbano Maleanteo, fue atacado por un sujeto que huyó inmediatamente en un automóvil negro según testigos. Horas antes del crimen, la víctima había sostenido una fuerte pelea con varios sujetos en el mismo establecimiento, episodio que habría motivado el violento ataque.

El artista, quien solía caracterizarse con muñecos Chucky y armas de fuego en sus videos, repetía así el mismo destino trágico de su padre, quien también fue asesinado cuando él era apenas un niño en el mismo puerto chalaco. En el podcast “Métrica”, Danos había confesado su deseo de cambiar de vida, pues temía que su hija de año y medio repitiera la orfandad que él vivió, mostrando una vulnerabilidad que contrastaba con su imagen pública de artista callejero en el violento mundo de la música urbana.

