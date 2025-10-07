Edison ‘Oreja’ Flores fue recientemente captado acompañado de una joven que fue identificada como Antonella Martorell, que luego de una cena con un grupo de amigos, se dirigieron al departamento de ella y despertando rumores de un romance tras la separación del futbolista con Ana Siucho.

Trascendió que esta persona sería una gran fanática del futbolista, ya que además de lucir en redes la camiseta de la Bicolor con el número que usa ‘Oreja’, también se dejó ver en el campo de juego del estadio Monumental, así como en la zona de occidente asignada a familiares y personas cercanas a los cremas.

‘ROMPE SU SILENCIO’

Si bien no hay algún tipo de anuncio oficial sobre lo percibido en las imágenes emitidas por Magaly Tv, la firme el último lunes 6, poco después la joven tacneña de 28 años decidió compartir un mensaje en las redes sociales.

“Que esta semana sea muy exitosa, positiva y llena de buenas vibras, que nada robe nuestra buena energía. Así lo creo y así será”, se lee en la historia que reposteó en Instagram.

Esta acción fue tomada por los internautas como una reacción a las imágenes donde se le ve cerca a ‘Oreja’ Flores, que tras ello optó por restringir los comentarios en sus publicaciones, aunque su perfil permanece en modo público.

