El popular Farid Ode se presentó en el programa de ‘Magaly, Tv la firme‘ para responder las declaraciones de Mariella Zanetti, quien también habló para justificar lo sucedido con su hija y su pareja, padre de su último hijo.

Farid no se quedó callado y aseguró que el señor Javier Blondet viene comportándose mal con su hija desde hace años, teniendo en cuenta que Mariella mantiene una relación con él desde hace 11 años.

“Cuando mi hija estaba en su casa de playa, ella me llamaba por teléfono y me decía que el señor no le quería dar la clave del wifi para que estudie porque estaban en pandemia. Yo estoy seguro que ese señor nunca la ha respetado a mi hija“, añadió indignado.

