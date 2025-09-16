Fátima Sotomayor, reconocida youtuber de viajes, detalla el efecto negativo generado por el bloqueo de las vías a Machu Picchu, destacando el grave perjuicio a la imagen del Perú. La influencer, quien se encuentra en Cusco recogiendo testimonios, señala que los turistas varados, muchos de los cuales invirtieron hasta 3000 dólares en su viaje, ya comparten sus malas experiencias a nivel global, lo que ha puesto en riesgo el estatus de la maravilla del mundo. Esta situación, que evidencia una falta de comunicación clara de las autoridades sobre las soluciones, ya ha encendido las alarmas internacionales y colocado al destino en una lista negra turística.

La crisis obliga a los visitantes a buscar rutas peligrosas, como la vía de Hidroeléctrica, donde las tarifas de transporte se han disparado de 80 a 400 soles por persona. Sotomayor advierte que esta ruta alternativa, que incluye una caminata de 10 kilómetros por trochas con abismos, se ha vuelto la única opción para muchos, incrementando los riesgos en temporada de lluvias. La youtuber confirma que la vía férrea permanece cerrada sin una reapertura confirmada, agravando el caos y la desesperación entre los viajeros que no recibieron una orientación adecuada.

