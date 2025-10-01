ATV saluda a todos sus colegas en el Día del Periodista, reconociendo la labor de un equipo cohesionado que trabaja con dedicación tanto en pantalla como detrás de cámaras. La cadena televisiva destacó a figuras como Steve Romero, María Pia Ponce, Carlos Medina, quienes representan el talento visible de una extensa familia profesional que incluye también a productores y técnicos especializados.

El mensaje de felicitación se extendió a todos los periodistas del país, reconociendo una profesión que frecuentemente requiere sacrificar tiempo familiar para cumplir con la misión informativa. El matinal compartió imágenes del equipo completo, evidenciando la diversidad de roles que convergen en la producción televisiva y el compañerismo que caracteriza su dinámica laboral.

