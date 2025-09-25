La conductora de ATV Matinal, Mari Calixtro, recibió una emotiva sorpresa por su cumpleaños durante la transmisión en vivo del programa. Sus compañeros de trabajo, entre los que destacan René Gastelumendi y la chef Sandra Plevisani, se unieron para festejarla en el set. Agradeció a su “familia hermosa” y a su equipo de trabajo, quienes hicieron de este día una fecha inolvidable llena de cariño y calidez humana.

El momento más conmovedor llegó con la reproducción de un audio de sus hijos, Micaela y Fabi, quienes junto a su esposo Rafa le dedicaron cariñosas palabras que la llenaron de alegría. La celebración incluyó la entrega de un ramo de flores y una serenata criolla con valses peruanos, homenajeando los 46 “gloriosos” años que cumplió la presentadora. Mari Calixtro, visiblemente emocionada, compartió que su “ilusión máxima” es llegar a esta edad con salud y la belleza de tener a su familia reunida.

