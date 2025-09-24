El calendario de feriados 2025 en Perú aún ofrece varias fechas importantes para que los trabajadores y la población en general puedan disfrutar de merecidos descansos. Con un total de 16 feriados oficiales durante el año, todavía quedan cinco días clave por celebrarse, ideales para planificar viajes, reuniones familiares o actividades personales.

Los días no laborables que restan en el 2025 son: miércoles 8 de octubre, por el Combate de Angamos; sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos; lunes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción; martes 9 de diciembre, Batalla de Ayacucho; y jueves 25 de diciembre, Navidad. Estas fechas constituyen oportunidades para rendir homenaje a momentos históricos y religiosos importantes para el país.

Feriados largos para aprovechar

El 2025 cuenta con al menos tres feriados largos que permiten mayor tiempo de descanso: Semana Santa en abril (del jueves 17 al domingo 20), Fiestas Patrias en julio (del sábado 26 al martes 29) y el que aún todos los peruanos pueden aprovechar, la combinación de Inmaculada Concepción y Batalla de Ayacucho en diciembre (del sábado 6 al martes 9). Estas jornadas facilitan escapadas prolongadas o actividades familiares sin interrupciones laborales.

Recomendaciones para planificar

Se aconseja a quienes deseen aprovechar estos días para viajes o descanso planificar con anticipación debido a la alta demanda en transporte y alojamientos durante los feriados largos. Además, pueden ser oportunidades ideales para conocer destinos turísticos dentro del país, fomentando el turismo local y el reencuentro con la cultura nacional.

¿Y si un feriado cae en fin de semana?

Cuando un feriado cae en sábado o domingo, generalmente no se traslada a otro día, salvo que el Gobierno decida otorgar un día compensatorio para sectores públicos o privados. El Día de La Inmaculada Concepción cae en fin de semana, por lo que no generan días libres adicionales salvo disposición oficial.