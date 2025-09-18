La sorpresiva renuncia de Maju Mantilla a la conducción de su programa continúa generando reacciones, ya que en el mismo espacio, Fernando Díaz, compañero de la exreina de belleza, le dedicó un sentido mensaje de despedida en medio de las especulaciones que marcaron las últimas semanas.

“Me toma por sorpresa, no es algo planificado, no me lo veía venir. Eres la mejor compañera de trabajo que he tenido. Eres una mujer disciplinada, trabajadora. Cada cosa que has hecho ha dejado una huella. Destaco tu profesionalismo”, expresó Díaz, visiblemente conmovido.

La salida de Mantilla ocurre tras intensos rumores sobre su vida personal, que la vincularon sentimentalmente con distintas figuras, entre ellas su productor Christian Rodríguez, un actor colombiano y el propio Díaz, en medio de la polémica por su separación de Gustavo Salcedo.

El periodista no evitó referirse a la presión mediática y al impacto de los comentarios malintencionados: “Uno puede ser de piedra muchas veces, pero también duele, fastidia y molesta”.

En cuanto a los rumores de un supuesto romance con Mantilla, Díaz fue contundente: “De mí se han dicho cosas intrascendentes, cosas que son mentiras, que no vale la pena responder a esta gente, que está en una cloaca, en una acequia, y solo quieren un poquito de figuración”.

