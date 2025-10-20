Fernando Rospigliosi generó controversia tras señalar que el manifestante fallecido en recientes protestas “se hacía llamar terruco“, durante declaraciones donde justificó la prisión preventiva para el policía involucrado. El congresista manifestó su respaldo al agente detenido, afirmando que el uso letal de armas reglamentarias se produce como respuesta a ataques violentos contra efectivos policiales.

El legislador añadió que la liberación de quienes agreden a la policía genera impunidad que incentiva la comisión de más delitos, en un contexto donde según él se registran múltiples agresiones contra fuerzas del orden. El congresista reconoció que “es muy lamentable que haya habido una muerte”, aunque inmediatamente recibió la aclaración de periodistas sobre el nombre correcto del fallecido. Rospigliosi insistió en que atacar a la policía con bombas molotov, material pirotécnico y piedras constituye un delito que merece prisión preventiva inmediata.

