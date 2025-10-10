El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se refirió al nombramiento de José Jerí como jefe de Estado, tras la vacancia de Dina Boluarte aprobada por el Parlamento bajo la causal de incapacidad moral. En una reciente entrevista, señaló que el nuevo mandatario asume el cargo en medio de una situación política compleja y que el país requiere decisiones rápidas y acertadas.

“Esto ha sido una sorpresa para todos y esperemos que el nuevo presidente de la República tome decisiones rápidamente y acertadas. Ojalá que sean decisiones adecuadas porque la situación del país sigue siendo muy, muy complicada”, manifestó.

Asimismo, destacó las cualidades personales de José Jerí, con quien compartió la Mesa Directiva del Congreso. “Puedo dar fe de que el nuevo mandatario es una persona muy dialogante. Ha asumido una responsabilidad mayor y veremos cómo se desempeña, y yo espero que lo haga bien porque eso nos interesa a todos”, añadió el titular del Legislativo.

Pide calma y rechaza llamados a la violencia

Rospigliosi también advirtió sobre presuntas convocatorias en redes sociales a “tratar de tumbar al Gobierno” de José Jerí. “Hoy día ya estamos viendo cómo grupos de diversa índole están llamando a provocar violencia, caos y a tratar de tumbar al Gobierno. Eso es muy peligroso y espero que no llegue a más”, indicó.

En ese sentido, hizo un llamado a mantener la tranquilidad. “Ya están las elecciones convocadas y es lo que tenemos que hacer: ir a elecciones y elegir a nuestros candidatos. No hay que incentivar la violencia como están haciendo algunos grupos. Debemos llegar con calma al próximo proceso electoral”, subrayó.

