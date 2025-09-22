La versión de los amigos de Juan Diego Benavides sobre un disparo accidental se desploma ante las cámaras de seguridad, las cuales desmienten punto por punto su relato y revelan una puesta en escena para encubrir la verdad. Las imágenes muestran que el empresario Frank Serna manejaba el vehículo a pesar de declarar que un chofer los acompañaba, y captan cómo Anthony Rivero, quien dio positivo en la prueba de absorción atómica, huye de la escena minutos después del incidente. Esta evidencia visual, unida a la negativa de los implicados a declarar, apunta a una grave omisión policial y fiscal que permitió su liberación inicial.

Mientras Juan Diego lucha por su vida en el hospital con un alto riesgo de quedar en estado vegetativo, la cadena de irregularidades se amplía, pues el arma nunca fue lacrada como prueba y el vehículo fue devuelto a su propietario, destruyendo potenciales evidencias. Los padres de la víctima exigen no solo justicia contra sus amigos, sino también una investigación a fondo sobre el actuar de los agentes y la fiscal que aceptó una versión llena de inconsistencias, la cual las cámaras se encargaron de desmentir.

