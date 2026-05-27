En una alianza histórica que redefine la forma en que consumiremos el torneo más importante del planeta, TikTok y la FIFA anunciaron de manera oficial el lanzamiento de los FIFA World Cup 2026™ Creator Correspondents, el cual reunirá a 30 de los creadores de contenido más influyentes de todo el globo para narrar el Mundial desde la tribuna, con el lenguaje, la frescura y la cercanía que los hinchas de verdad exigen.

El programa de narradores digitales de fútbol incluye a influyentes creadores provenientes de 11 países y 22 ciudades diferentes, asegurando una representación multicultural y apasionada de las comunidades futboleras. Los Creator Correspondents estarán desplegados estratégicamente a lo largo de las distintas ciudades sede de Canadá, México y Estados Unidos, los tres países anfitriones del certamen.

A diferencia de las transmisiones de televisión tradicionales, estos corresponsales tendrán credenciales de acceso total para registrar contenido exclusivo que normalmente queda oculto como cobertura íntima detrás de cámaras, así como la llegada de los buses de las selecciones a los estadios, el acceso a los entrenamientos privados y conferencias de prensa, pero sobre todo, el color de las previas en las calles, calentamientos a ras de cancha y zonas mixtas.

La voz oficial del proyecto: Rollo Goldstaub, Global Head of Sport de TikTok, explicó que la cultura del balompié está sufriendo una metamorfosis irreversible moldeada por las generaciones nativas digitales. “La Copa Mundial de la FIFA 2026 representa el escenario más grande del fútbol y este programa permitirá que estas nuevas y genuinas voces formen parte de la narrativa oficial del torneo”, puntualizó.

Activa las alertas

La colaboración no se limita a los videos de los influencers. TikTok implementará un centro de información interactivo dentro de su plataforma para que los usuarios no tengan que salir de la app para revisar las estadísticas y programaciones del torneo.

Al digitalizar las palabras clave “FIFA” o “Mundial 2026” en el motor de búsqueda de la aplicación, se desplegará una sección dedicada que incluirá el calendario oficial completo de los 104 compromisos, arrancando desde el pitazo inicial el 11 de junio hasta la gran final. Los fanáticos podrán presionar el botón “Notificar” para añadir recordatorios personalizados directamente en sus dispositivos móviles y evitar que las diferencias horarias les jueguen una mala pasada.

Además, al explorar bajo la etiqueta de búsqueda “FIFA World Cup”, el algoritmo unificará en un solo muro los videos oficiales de la FIFA, los momentos más destacados de cada fecha (highlights) y las tendencias más virales del ecosistema futbolero.