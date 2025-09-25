Información de más de 2 millones de clientes de Cineplanet Perú, uno de los operadores de cines más importantes del país, se habrían filtrado en el foro clandestino DarkForums.

Según un usuario recién registrado en dicho espacio en línea, dicha base de datos contendrían nombres completos, números de DNI, correos electrónicos y datos de tarjetas bancarias con CVV, lo que convierte el incidente en un riesgo crítico de fraude y suplantación de identidad.

El presunto responsable, que utiliza el alias massdefacebh, se unió a DarkForums en septiembre de 2025 y apenas registra una participación. Sin embargo, decidió difundir un enlace público en Mediafire donde asegura haber alojado la información robada. El mensaje, acompañado de la frase “WE DON’T PLAY”, busca reforzar la seriedad de la supuesta filtración y exhibir la vulnerabilidad de las plataformas digitales en Perú.

De confirmarse, este ataque se convertiría en uno de los mayores incidentes de ciberseguridad vinculados a una empresa de entretenimiento en la región, ya que afecta directamente a clientes que realizaron compras online o que registraron cuentas en la plataforma de Cineplanet en los últimos años.

Riesgos

La exposición de datos de esta magnitud puede derivar en múltiples delitos:

Fraude financiero: uso de tarjetas de crédito y débito comprometidas para realizar compras o transferencias no autorizadas.

Phishing y smishing: envío de correos y mensajes fraudulentos para engañar a los usuarios y robar más información confidencial.

Suplantación de identidad: apertura de líneas de crédito o trámites a nombre de los afectados, gracias al acceso a números de DNI.

Pérdida de confianza: los clientes pueden dejar de usar servicios en línea de Cineplanet por temor a nuevos ataques.

¿Qué hacer si tus datos fueron comprometidos?

En casos de filtraciones masivas, los especialistas en ciberseguridad recomiendan a los usuarios afectados tomar acciones inmediatas:

Cambiar la contraseña de la plataforma comprometida y de cualquier otro servicio donde se haya utilizado la misma clave.

Activar la verificación en dos pasos (2FA) para añadir una capa extra de protección.

Revisar accesos recientes en la cuenta y cerrar todas las sesiones activas si se detecta actividad sospechosa.

Monitorear movimientos bancarios y reportar cargos no reconocidos al banco de inmediato.

Desconfiar de mensajes extraños recibidos por correo o SMS, aunque parezcan provenir de Cineplanet u otras empresas.

