¿Solo paciente o algo más? El vínculo que desata sospechas

La ex Miss Mundo y conductora de televisión, Maju Mantilla, se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que se filtraran imágenes comparativas que muestran su evolución física desde sus inicios en la pantalla hasta la actualidad. Las fotografías, difundidas en redes sociales y programas de espectáculos, han sido acompañadas por rumores que la vinculan sentimentalmente con un cirujano plástico limeño.

Según fuentes cercanas al entorno televisivo, la ex Miss Mundo habría acudido en más de una ocasión a la clínica del especialista, lo que en principio no llamó la atención. Sin embargo, tras los escándalos que rodean su vida personal y su proceso de separación con Gustavo Salcedo, las visitas médicas comenzaron a ser interpretadas como algo más que profesionales.

Cambios estéticos y comentarios divididos

Las imágenes filtradas muestran diferencias notables en el rostro y figura de la conductora, lo que ha generado opiniones divididas entre sus seguidores. Mientras algunos destacan que los cambios son parte de una evolución natural y del cuidado personal, otros señalan que hay intervenciones quirúrgicas evidentes que coinciden con el presunto vínculo con el cirujano.

En programas como de la farándula, se ha insinuado que Maju Mantilla no solo habría recibido tratamientos estéticos, sino también atención especial por parte del médico, con quien se le habría visto en reuniones fuera del consultorio. Aunque no hay confirmación oficial, el rumor ha encendido las redes.

¿Transformación con beneficios emocionales?

La polémica se intensificó cuando se sugirió que la cercanía entre Maju y el cirujano habría comenzado durante su etapa de crisis matrimonial. “No solo se trataba de retoques, sino de contención emocional”, comentó una panelista en televisión. Esta versión ha sido replicada por usuarios en redes, quienes especulan que el médico habría sido un apoyo clave en momentos difíciles.

Hasta el momento, Maju Mantilla no ha emitido declaraciones sobre los rumores ni sobre las imágenes filtradas. En sus redes sociales, mantiene un perfil bajo y continúa con sus actividades profesionales en Latina, evitando referirse a su vida privada.

