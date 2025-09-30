¡Inesperado! En medio del delicado momento que atraviesa por la salud de su padre, quien permanece hospitalizado de emergencia, se filtró una fotografía que sería de Paul Michael, pareja de Pamela López, donde aparece posando con lo que sería un arma. La polémica imagen comenzó a circular en redes sociales y despertó la preocupación de varios.

El conductor de ‘Chimi Churri’ utilizó su cuenta de TikTok para mostrar la foto y expresar su inquietud sobre las implicancias que esto podría tener.

“No sé si este video es un mensaje de advertencia para Pamela López o para el mismo Paul. Está circulando en redes sociales esta foto de supuestamente Paul Michael, nada menos que con un arma. Suponemos que es un arma, puede ser un chisguete, puede ser un juguete y se hace el malo. No sé si es Paul Michael, yo creo que sí“, señaló Bayro.

Además, el presentador pidió que Pamela López se mantenga alerta ante cualquier detalle relacionado con su pareja: “Evidentemente es una foto muy antigua, antes de conocer la fama con Pamela López. Sin embargo, si sería real esta foto, hay que poner en sobre alerta a la Kittypam. ¿Pamela López tiene que ponerse a buen recaudo? ¿Sabrá de las andadas de su chibolo?“, añadió.

