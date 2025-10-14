Fiorella Chirichigno, conocida por su paso por realities como Combate y Esto es guerra, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convirtió en madre por primera vez. La noticia fue compartida este lunes 13 de octubre a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una tierna fotografía desde la clínica, acompañada del mensaje: “Fue un parto hermoso. Gracias a todos por sus mensajes de amor”.

La modelo, quien mantuvo una relación mediática con el futbolista Paolo Guerrero en el pasado, había mantenido su embarazo en perfil bajo durante los últimos meses. Sin embargo, desde el nacimiento de su bebé, ha recibido una ola de felicitaciones por parte de figuras del espectáculo y fanáticos que han seguido su carrera desde sus inicios en televisión.

Un bebé deseado y muy esperado

Fiorella ya había compartido en abril que su embarazo fue producto de un largo proceso de espera y deseo. “Es un bebé amado y buscado”, escribió en ese entonces, revelando que había intentado quedar embarazada durante más de un año. La llegada de su hijo representa el cumplimiento de un sueño personal que venía construyendo con su actual pareja, cuya identidad ha preferido mantener en reserva.

En sus historias recientes, la influencer mostró algunos detalles del cuarto del bebé, decorado con tonos neutros y detalles personalizados. También agradeció al equipo médico que la acompañó durante el parto, destacando la importancia de sentirse contenida y segura en un momento tan especial.

Reacciones en redes y próximos pasos

La publicación de Chirichigno superó rápidamente los 50 mil “me gusta” y recibió cientos de comentarios de apoyo. Personalidades como Angie Arizaga, Karen Schwarz y Rosángela Espinoza le enviaron mensajes de cariño. “Bienvenida a la maternidad, es lo más hermoso del mundo”, escribió una de sus excompañeras de reality.

Aunque no ha revelado el nombre del bebé, Fiorella aseguró que pronto compartirá más detalles sobre esta nueva etapa. Por ahora, se encuentra enfocada en su recuperación y en disfrutar de los primeros días junto a su hijo.

Fiorella Chirichigno y una nueva etapa lejos de los reflectores

Desde su salida de la televisión, Fiorella Chirichigno ha optado por una vida más reservada, enfocada en el bienestar personal y en proyectos digitales. Su embarazo y ahora la maternidad marcan un giro en su narrativa pública, que ha pasado de la exposición mediática a una conexión más íntima con sus seguidores.

“Estoy viviendo el momento más importante de mi vida”, escribió en una de sus últimas publicaciones. Con esta nueva etapa, Fiorella se suma a la lista de figuras del espectáculo que han decidido priorizar la familia y la maternidad como parte de su crecimiento personal.