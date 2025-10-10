El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, informó que las investigaciones fiscales contra Dina Boluarte continuarán su curso con normalidad tras la vacancia presidencial aprobada por el Congreso.

Vea también: José Jerí juramenta como presidente del Perú

Gálvez explicó que, al haber dejado el cargo, la exmandataria ya puede ser objeto de medidas cautelares, entre ellas el impedimento de salida del país.

“En el curso de la amanecida debemos estar presentando una solicitud de impedimento de salida del país. Obviamente esto ha sido una sorpresa. No lo teníamos preparado porque el Tribunal Constitucional prácticamente paralizó, de algún modo, las investigaciones y la posibilidad de interponer algún requerimiento de medida cautelar”, señaló en diálogo con RPP.

El titular del Ministerio Público precisó que la medida será presentada tanto por la Fiscalía Provincial como por la Fiscalía de la Nación, debido a las distintas carpetas abiertas en torno a la gestión de Boluarte.

“Creo que en cuanto amanezca, estaremos presentando el requerimiento de impedimento de salida tanto desde la Fiscalía Provincial, porque ahí tenemos algunas investigaciones, y también desde la Fiscalía de la Nación”, puntualizó.

